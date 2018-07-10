За левый техосмотр будут сажать

Всемирное собрание туалетного юмора утверждает, что когда коту нечем заняться, он лижет свои сами знаете что. Но когда примерно тем же занимаются полчища ответственных «пиджаков» из целого букета ведомств, становится не до смеха. Сейчас случае в роли кошачьего «сами знаете чего» выступает так называемый государственный техосмотр.
Алексей Батушенко

Стало известно, что Минэкономразвития с упорством, достойным лучшего применения, продолжает проталкивать всяческие законодательные ужесточения и кары для тех, кто так или иначе связан с проверкой состояния машин — для всех автовладельцев страны и «операторов техосмотра». Последняя редакция плана Минэкономразвития, согласованного, судя по всему, и с МВД, и со страховщиками, предлагает штрафовать (как в советские времена) всех водителей за езду на транспортном средстве, не прошедшем ТО.

Сейчас за такое нарушение выписывают протоколы только таксистам, водителям автобусов и авто, перевозящих опасные грузы — на 800 рублей. Министерство же хочет распространить наказание вообще на всех водителей тотально — сразу на 2000 целковых штрафа. Причем фиксировать нарушения будут в автоматическом режиме с помощью дорожных камер.

Для тех, кто выдает документы о прохождении ТО (диагностические карты) предусматривается создание целой системы штрафов в размере 5000−10 000 рублей для физлиц и до 300 000 для организаций — за разные нарушения, допускаемые в процессе. За создание фэйкового пункта ТО, не аккредитованного при Российском союзе автостраховщиков (РСА), хотят даже уголовную ответственность ввести — до 5 лет.

Кто все это напридумывал, видимо мечтает, что с введением подобных кар жителям страны станет дико страшно «покупать техосмотр» или игнорировать его вовсе. А потому автовладельцы стройными колоннами поедут проверять своих «железных коней», благодаря чему аварии из-за их неисправностей уйдут в прошлое.

Однако абсурдность самой идеи поголовного регулярного государственного ТО подтверждается статистикой ДТП. Число аварий с пострадавшими, случившихся из-за технических неполадок, не превышает 3,8% от их общего числа. Причем в таких инцидентах в подавляющем большинстве фигурируют грузовики и автобусы. И именно последние виноваты в относительно высоком проценте ДТП с пострадавшими из-за технических неполадок — поскольку перевозят помногу традиционно непристегнутых пассажиров.

Но лоббисты государственного ТО всячески замалчивают это обстоятельство. А ведь в России насчитывается более 50 млн. всевозможных машин и лишь около 0,5 млн. из них — автобусы. Которые, кстати, проходят гостехосмотр каждые полгода, а их водителей за отсутствие диагностической карты и сейчас штрафуют. Но, как видим, ни сокращенный интервал ТО, ни штрафы для шоферов на снижение автобусной аварийности не влияют. Но вместо того, чтобы плотнее заняться контролем состояния парка общественного транспорта, власти с упертостью полуслепого носорога пытаются насаждать поголовный техосмотр для всех машин вообще. Легковушки то тут причем?

То, как носятся в Минэкономразвития и прочих ведомствах с идеей гостехосмотра, наводит на мысль, что там считают диагностическую карту чем-то вроде мощнейшего колдовского оберега, 100-процентно защищающего автомобильное «железо» от поломок в течении всего срока действия документа. Подобная уверенность могла бы работать только в случае прямой ответственности организации, проводившей ТО, за последствия своей деятельности.

То есть, например, пункт техосмотра одобряет состояние тормозов или рулевого управления машины, а она через пару месяцев разбивается из-за их отказа. Автоматически все материальные претензии по этому поводу ложатся на организацию, выдавшую диагностическую карту. Но этого же нет и не предвидится!

Хотя если того же автодилера уличат в неправильной диагностике машины, из-за чего она потом сломается-разобьется — он ответит в судах по полной программе. А аккредитованные пункты гостехосмотра только собирают деньги с водителей, но далее ни за что не отвечают. И Минэкономики это явно устраивает. Тем самым, фактически, подтверждается истина, что государственный техосмотр ничего общего с безопасностью на дороге не имеет, представляя собой искусственную «надстройку», выкачивающую деньги из автовладельцев.

Нельзя не упомянуть, что помимо прочего Минэкономики хочет фиксировать на видео каждую заехавшую на ТО машину и хранить эти ролики в базе данных прошедших техосмотр авто. Авторам этого «гениального» решения следует напомнить следующее. Когда техосмотр находился в ведении ГИБДД, каждую машину на ПГТО тоже снимали на видео. Однако это не мешало сотрудникам массово и практически открыто торговать пластиковыми талонами ТО.

Идея ежегодного государственного ТО с тех пор не стала менее идиотской по своей сути. А значит никакие новые штрафы, поправки в УК, хитроумная видеофиксация и самые распрекрасные базы данных принципиально не решат в этой области ничего. Разве что увеличится цена «покупки» диагностической карты. Иначе говоря, в будущем, по факту, принципиально ничего не изменится, зато куча чиновников уже сейчас «нашла, что себе полизать»…

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10 июля 2018
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