За левый техосмотр будут сажать

Стало известно, что Минэкономразвития с упорством, достойным лучшего применения, продолжает проталкивать всяческие законодательные ужесточения и кары для тех, кто так или иначе связан с проверкой состояния машин — для всех автовладельцев страны и «операторов техосмотра». Последняя редакция плана Минэкономразвития, согласованного, судя по всему, и с МВД, и со страховщиками, предлагает штрафовать (как в советские времена) всех водителей за езду на транспортном средстве, не прошедшем ТО.

Сейчас за такое нарушение выписывают протоколы только таксистам, водителям автобусов и авто, перевозящих опасные грузы — на 800 рублей. Министерство же хочет распространить наказание вообще на всех водителей тотально — сразу на 2000 целковых штрафа. Причем фиксировать нарушения будут в автоматическом режиме с помощью дорожных камер.

Для тех, кто выдает документы о прохождении ТО (диагностические карты) предусматривается создание целой системы штрафов в размере 5000−10 000 рублей для физлиц и до 300 000 для организаций — за разные нарушения, допускаемые в процессе. За создание фэйкового пункта ТО, не аккредитованного при Российском союзе автостраховщиков (РСА), хотят даже уголовную ответственность ввести — до 5 лет.

Кто все это напридумывал, видимо мечтает, что с введением подобных кар жителям страны станет дико страшно «покупать техосмотр» или игнорировать его вовсе. А потому автовладельцы стройными колоннами поедут проверять своих «железных коней», благодаря чему аварии из-за их неисправностей уйдут в прошлое.