Кортежам чиновников запретят ездить по «встречке» и превышать скорость

Новая редакция наставления для сотрудников ГИБДД при сопровождении «гражданского» транспорта разработана МВД и выложена для обсуждения на портале обязательного раскрытия информации. Касается она методов и правил организации ДПС движения колонн автобусов, грузовиков или кортежей чиновников.

В документе мало чего есть интересного для рядового водителя. Кроме, пожалуй, нескольких пунктов. Так, теперь, если позади тихоходной колонны, сопровождаемой ДПС, образовался затор из машин, сотрудники обязаны остановить ее и дать проехать скопившемуся транспорту.

Кроме того, кортежам чиновников запрещается выезжать на полосу встречного движения, превышать разрешенную скорость и пересекать перекрестки на красный сигнал светофора. Сажать в полицейскую машину сопровождения посторонних тоже собитаются запретить. При перевозке детей разрешенная максимальная скорость колонны поднимается до 60 км/ч. Снимается также идиотский запрет открывать на ходу окна в детском автобусе.

Появится возможность перевозить детей ночью. Правда, на расстояние не более 100 км и исключительно к вокзалам, аэропортам или местам ночлега.