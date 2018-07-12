МВД крышует незаконные комплексы фиксации нарушений ПДД. Жаловаться бесполезно

Относительно недавно сотрудник нашей редакции столкнулся со странным штрафом за парковку на тротуаре. Протокол был выписан сотрудником ГИБДД на основании данных некоего комплекса ПАК ПМ. Оказалось, что «комплекс» — всего лишь приложение «Помощник Москвы», которое каждый желающий может установить на свой мобильник и штрафовать автовладельцев в свое удовольствие. Не за просто так, а за «баллы» от властей города, которые потом можно конвертировать, например, в поездки на общественном транспорте.

Журналисты редакции порылись в документах и законодательстве на эту тему и выяснили, что с помощью ПАК ПМ «Помощник Москвы» оформлять протоколы и штрафовать кого бы то ни было нельзя в принципе. Это просто незаконно. Однако ГИБДД оформляет, а потому редакция портала «АвтоВзгляд» обратилась с официальным запросом по этому поводу в МВД.

Мы не поленились и подробно расписали в тексте обращения все аргументы, на основании которых «Помощник Москвы» не имеет права на существование, а штрафы, оформленные ГИБДД с его помощью, должны быть срочно отменены. Дело в том, что статья 1.5 КоАП РФ, на основании которой функционирует упрощенный режим оформления нарушений ПДД, в котором действуют все камеры автоматической фиксации, говорит об устройствах «работающих в автоматическом режиме… или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи».