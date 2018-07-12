МВД крышует незаконные комплексы фиксации нарушений ПДД. Жаловаться бесполезно

Портал «АвтоВзгляд» продолжает разбираться с законностью штрафов за парковку, которые оформляются с помощью приложения «Помощник Москвы», установленного на смартфонах простых граждан.
Максим Строкер

Относительно недавно сотрудник нашей редакции столкнулся со странным штрафом за парковку на тротуаре. Протокол был выписан сотрудником ГИБДД на основании данных некоего комплекса ПАК ПМ. Оказалось, что «комплекс» — всего лишь приложение «Помощник Москвы», которое каждый желающий может установить на свой мобильник и штрафовать автовладельцев в свое удовольствие. Не за просто так, а за «баллы» от властей города, которые потом можно конвертировать, например, в поездки на общественном транспорте.

Журналисты редакции порылись в документах и законодательстве на эту тему и выяснили, что с помощью ПАК ПМ «Помощник Москвы» оформлять протоколы и штрафовать кого бы то ни было нельзя в принципе. Это просто незаконно. Однако ГИБДД оформляет, а потому редакция портала «АвтоВзгляд» обратилась с официальным запросом по этому поводу в МВД.

Мы не поленились и подробно расписали в тексте обращения все аргументы, на основании которых «Помощник Москвы» не имеет права на существование, а штрафы, оформленные ГИБДД с его помощью, должны быть срочно отменены. Дело в том, что статья 1.5 КоАП РФ, на основании которой функционирует упрощенный режим оформления нарушений ПДД, в котором действуют все камеры автоматической фиксации, говорит об устройствах «работающих в автоматическом режиме… или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи».

«Автоматический режим» подразумевает выявление события правонарушения самим автоматическим средством, как это происходит при фиксации превышения допустимой скорости, нарушения требований знаков и разметки и т. п.

В случае же с «Помощником Москвы», выявление нарушения осуществляется человеком-оператором, то есть это — не «автоматический режим» по определению. Точное время фиксации события нарушения система ПАК ПМ берет со специального сервера точного времени ЦОДД Москвы по аттестованной методике. Да, но проблема в том, что у самого этого «сервера точного времени» функции фотовидеофиксации нет! А КоАП не предусматривает «костылей» в виде измерений сторонним средством измерения с использованием аттестованной методики, но без функции фотовидеофиксации.

Помимо точного времени автоматическая система фотовидеофиксации обязана определять координаты. Однако «Помощник Москвы» не утвержден в качестве системы измерения координат в Росстандарте! Если в процессе фиксации АПН «Стрелка», «Автоураган» или «Автодория» укажет неправильное (из-за какого-то сбоя, например) время или координаты АПН, протокол оформлен не будет. Но при этом штрафы спокойно оформляются на основании данных ПАК ПМ, который не выполняет большинства требований законодательства к устройствам автоматической фиксации нарушений.

В заключение мы спросили у представителей МВД: как могут под носом у федерального главка ГИБДД годами существовать такие массовые нарушения? И какие меры предпринимает МВД для их устранения?

Ведомство ответило нам крайне лаконично — четко дав понять, что мы совершенно напрасно «метали бисер» в своем запросе. Официальный полицейский документ гласит: «В случае несогласия с вынесенными должностными лицами Госавтоинспекции г. Москвы постановлениями по делам об административных правонарушениях, они могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном 30 главой КоАП РФ».

И все, точка! То есть получается, что МВД прекрасно осведомлено о творящемся беззаконии — верней, полицейские и творят его — но делать с этим ничего не собирается. Мол, кому что не нравится — жалуйтесь, а мы, стражи правопорядка, и дальше будем нарушать закон. Такое впечатление, что с наглым жуликоватым торгашом из овощной палатки пообщался! Ан нет — в отписке, заверенной электронной подписью, фигурирует фамилия замначальника Управления общественных связей МВД Колесника В. В…

автоправо, парковка, штрафы, ПДД, КоАП, ГИБДД
12 июля 2018
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