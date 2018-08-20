ГИБДД научилась вычислять баранов в машинах

Стало известно, что патрули московской ДПС получили специальную ориентировку в связи с ожидающимися массовыми расправами над представителями мелкого рогатого скота, спровоцированными мусульманским Курбан-байрамом. Дата мероприятия определяется по лунному календарю и каждый год меняется. В 2018-м начало Курбан-байрама выпадает на 21 августа.

— В МВД нас проинформировали, что если в дни Курбан-байрама сотрудники ГИБДД обнаружат в багажнике живого барана, то должны реагировать. Поэтому правоохранители будут останавливать эти машины в общем потоке, выяснять обстоятельства и пояснять, что такие обряды не должны совершаться на территории дворов и других площадок в городской черте. Я считаю, что верующие не будут так поступать, как поступали люди пять-семь лет назад, когда привезли фуру с животными в Отрадное и начали забивать их напротив жилых домов. А на тех, кто захочет спровоцировать, думаю, правоохранители вовремя среагируют, — сообщил председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов агентству Москва.

Он подчеркнул, что в городской черте столицы жертвоприношения на Курбан-байрам запрещены. Адреса 13-и локаций в Подмосковье, где резать баранов можно и нужно, указаны на сайте Духовного управления мусульман региона.