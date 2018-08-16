ГИБДД будет выдавать «права» на аварию

В начале августа ГИБДД объявила о том, что планирует ужесточить экзамены на «права», для чего испытания кандидатов в водители на площадке и в городе будут объединены в единый практический экзамен. При этом автоинспекторы подчеркнули, что и гражданам новация придется по вкусу, и качество госуслуги по приему экзаменов повысится. А в целом все пойдет на пользу безопасности дорожного движения.
Однако вчитавшись в проект подготовленных придорожными полицейскими поправок к соответствующему постановлению Правительства РФ, понимаешь, что они не только не соответствует заявленным целям, но являются, по сути своей, одной из самых больших провокаций за последние несколько лет в деле приеме экзаменов на права, напоминающей по размаху коррупции лихие 90-е.