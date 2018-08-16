ГИБДД будет выдавать «права» на аварию

Пока одни министерства и ведомства изо всех сил пытаются обуздать аварийность в стране, ремонтируя дороги, внедряя новые технологии и просто воспитывая водителей, другие активно мешают этому процессу. При этом в числе последних, как ни странно, числится структура, призванная одной из первых делать все, чтобы снизить смертность на дорогах. Впрочем, судите сами..
Александр Ростарчук

В начале августа ГИБДД объявила о том, что планирует ужесточить экзамены на «права», для чего испытания кандидатов в водители на площадке и в городе будут объединены в единый практический экзамен. При этом автоинспекторы подчеркнули, что и гражданам новация придется по вкусу, и качество госуслуги по приему экзаменов повысится. А в целом все пойдет на пользу безопасности дорожного движения.

Однако вчитавшись в проект подготовленных придорожными полицейскими поправок к соответствующему постановлению Правительства РФ, понимаешь, что они не только не соответствует заявленным целям, но являются, по сути своей, одной из самых больших провокаций за последние несколько лет в деле приеме экзаменов на права, напоминающей по размаху коррупции лихие 90-е.

Нет, мы не будем убеждать читателя в том, что отмена одного из трех экзаменов никак не может быть ни усилением, ни усложнением процедуры проверки знаний и умений выпускников автошкол. Не станем и спрашивать представителей ГИБДД о целесообразности сворачивания так называемой автошкольной реформы, которая дает серьезные результаты (аварийность начинающих водителей устойчиво снижается: за три с половиной года на 57%).

И даже не попытаемся вообразить, как 20-метровый автопоезд ( КАМАЗ с прицепом) сможет изящненько зарулить в московский дворик задним ходом с поворота в 90 градусов (такой маневр заложен в документе) — фантазии не хватит. Как не хватит ее и на другие подобные кульбиты, названные в документе «специальными маневрами». Бессмысленно кричать и о небезопасности выполнения специальных маневров на дорогах общего пользования, как и о том, что сбитый конус на автодроме теперь может быть чьим-то поврежденным автомобилем.

Наконец, не начнем высчитывать миллиардные затраты государства и автошкол на претворение в жизнь экзаменационных требований 2016 года, когда были приняты соответствующие документы (хотя, конечно, интересно, кто уполномочил разработчиков нынешнего проекта уничтожить все накопленные материально-технические ресурсы для приема экзаменов, и чем это может обернуться впоследствии). Бесполезно и возмущаться, что никто в ГИБДД не проверил, а возможно ли в принципе претворить в жизнь придуманные ею «методички» в условиях мегаполиса. Мы даже не обратим внимание, не только на отсутствие проведенного эксперимента, но и просто мало-мальски научно-исследовательской работы предлагаемых новаций.

И, разумеется, бессмысленно задумываться, почему в Европе, на которую все время ссылаются авторы проекта, экзаменаторов готовят два года, чтобы они могли вовремя среагировать и предупредить аварийную ситуацию даже на высокой скорости, а у нас их никто их не готовит ни по каким программам.

Мы даже не засомневаемся в том, что предложенный гаишниками переход с легальных, оборудованных, освещенных площадок и автодромов на какие-то нелегальные «территории» (причем не принадлежащие ГИБДД) повысит качество предоставляемой услуги по приему экзаменов на «права».

Фото: podkapotou.zoznam.sk

А откажемся мы от всех этих «вредных» сомнений, раздумий и вопросов потому, что все они меркнут, гаснут и тухнут на фоне одной-единственной фразы, записанной в документе: цитируем: «Результаты экзамена подлежат аннулированию в случае его проведения с нарушением установленного настоящими правилами порядка».

Иначе говоря, по гениальной задумке авторов новых правил, любой успешно сданный в ГИБДД экзамен теперь можно будет запросто аннулировать! «Как это, — спросите вы? — Не может быть»! Увы, может, да еще как!

Обратимся к документу. Там, в частности, черным по белому написано, что около каждого компьютера должна теперь стоять камера видеонаблюдения, чтобы снимать процесс, как кандидат в водители жмет на клавиши, отвечая на вопросы по теории. Отличная идея, на первый взгляд, чтоб искоренить коррупцию. Да вот незадача: в том же документе написано, что для реализации оного не требуется никаких бюджетных расходов. То есть деньги не нужны, а значит их никто из бюджета и не выделит. То есть и камеры никто и не закупит, и не поставит. А далее у всех поголовно граждан, сдавших теорию на «отлично», можно будет аннулировать результаты экзамена на том простом основании, что его не снимали видеокамеры. Да и с практическим испытанием дело обстоит не лучше.

Фото avtovzglyad.ru

Экзаменуемый, как известно, при сдаче практического экзамена выполняет команды экзаменатора: даже составлен список маневров, которые должны быть выполнены обязательно. И если по независящим от вас причинам экзаменатор (например, в целях экономии времени) подаст вам не все команды в городе, такой экзамен тоже будет аннулирован несмотря на то, что вы выполнили все, что от вас требовали и получили положительную оценку.

В итоге, по задумке авторов, либо же по полной их профессиональной некомпетентности, по дорогам страны будут ездить тысячи, а может, и миллионы водителей с недействительными «правами».

И неужели ни в Правительство РФ в целом, ни в МВД в частности не понимают, что столь непродуманный, необоснованный с научной точки зрения, коррупционноемкий, да и просто опасный проект документа, в котором заложены противоречивые, заведомо невыполнимые требования, на основании которых будут аннулироваться результаты успешно сданных экзаменов в нарушение конституционных прав и свобод граждан, просто не имеет право на существование и реализацию. Ведь заявленное усиление проверки знаний и умений кандидатов в водители на деле оборачивается ликвидацией одного из практических экзаменов исключительно для сокращения времени работы экзаменаторов. Чего, впрочем, не скрывают и его авторы:

– В результате исключения проведения экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным средством произойдет сокращение затрат рабочего времени сотрудников экзаменационных подразделений, — пишет по этому поводу в одном из официальных сводных отчетов начальник ГУ ОБДД МВД РФ генерал-лейтенантом полиции Михаил Черников.

А итогом этой полицейской инициативы станут заниженные требования к оценке мастерства кандидатов в водители, недостаточная проверка уровня их подготовки и, как следствие, рост аварийности. То есть о планах государства добиться к 2030 году нулевой смертности на дорогах можно будет забыть. Несмотря ни на какие новые дороги и дорожные технологии…

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16 августа 2018
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