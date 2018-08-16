ГИБДД будет выдавать «права» на аварию

А откажемся мы от всех этих «вредных» сомнений, раздумий и вопросов потому, что все они меркнут, гаснут и тухнут на фоне одной-единственной фразы, записанной в документе: цитируем: «Результаты экзамена подлежат аннулированию в случае его проведения с нарушением установленного настоящими правилами порядка».

Иначе говоря, по гениальной задумке авторов новых правил, любой успешно сданный в ГИБДД экзамен теперь можно будет запросто аннулировать! «Как это, — спросите вы? — Не может быть»! Увы, может, да еще как!

Обратимся к документу. Там, в частности, черным по белому написано, что около каждого компьютера должна теперь стоять камера видеонаблюдения, чтобы снимать процесс, как кандидат в водители жмет на клавиши, отвечая на вопросы по теории. Отличная идея, на первый взгляд, чтоб искоренить коррупцию. Да вот незадача: в том же документе написано, что для реализации оного не требуется никаких бюджетных расходов. То есть деньги не нужны, а значит их никто из бюджета и не выделит. То есть и камеры никто и не закупит, и не поставит. А далее у всех поголовно граждан, сдавших теорию на «отлично», можно будет аннулировать результаты экзамена на том простом основании, что его не снимали видеокамеры. Да и с практическим испытанием дело обстоит не лучше.