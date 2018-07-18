Как открыть багажник, если заклинил замок

Фото: KIA
Автомобили — как старые, так и совсем новые — нередко преподносят своим хозяевам неприятные сюрпризы. И одним из них может стать заклинивший в самых неподходящий момент замок крышки багажника. Можно ли решить проблему самостоятельно или без помощи технических специалистов в подобной ситуации не обойтись, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Причин, по которым багажник отказывается открываться, может быть множество. Наибольшие трудности автовладельцам доставляет электропривод грузового отсека, «настроение» которого зависит и от уровня заряда аккумулятора, и пойманных в процессе эксплуатации ошибок. Нередко рвутся жгуты, питающие замки, перегорают предохранители, выходят из строя личинки и внутренние механизмы «затвора».

Но кто виноват — вопрос второй, для начала нужно выяснить, что же с заклинившим замком делать. Во-первых, убедитесь, что безрезультатно опробованы все возможные варианты открытия багажника: и с брелока, и с рычажка в салоне, и механическом ключом, если применимо. Это может показаться странным, но некоторые водители, паникуя, забывают о тех или иных способах проникновения в грузовой отсек.

В случае, когда вы являетесь счастливым обладателем нового, еще гарантийного автомобиля, лучше отменить свои ближайшие планы и отправиться прямиком в сервис официального дилера. Или в крайнем случае вызвать техническую помощь. Первые, вероятно, отремонтируют замок по гарантии, вторым же неизбежно придется заплатить. В столице, к примеру, стоимость работ по вскрытию замков начинается от 2000 рублей.

Фото: www.cars.com

Если вы решили попытать удачу и устранить недуг самостоятельно, запаситесь терпением и на всякий случай специальным инструментом — воротком с набором головок. Откройте заднюю левую дверь и опустите спинки кресел второго ряда. Конструкцией такие манипуляции не предусмотрены? Тогда необходимо снять сиденье полностью. Для этого нужно отогнуть крепежные петли, приваренные к кузову.

Получив доступ к багажнику, осмотрите с помощью фонарика внутреннюю часть грузового отсека. В лучшем случае вы увидите специальную ручку, позволяющую разблокировать крышку. В худшем — придется снимать пластиковую панель, чтобы добраться до замка, представляющего собой металлический механизм. Для демонтажа «засова» понадобится тот самый вороток — подберите нужную по размерам головку для болтов, и в добрый путь.

Сложность заключается еще и в том, что разбирая замок, необходимо придерживать крышку или дверь (если у вас хетчбэк, кроссовер или универсал) багажника, дабы предотвратить ее резкое открывание и минимизировать риски травмировать руки. Исходя из все тех же соображений, желательно также попросить отойти на безопасное расстояние «группу поддержки».

автосервис, ремонт
18 июля 2018
874