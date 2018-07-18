Как открыть багажник, если заклинил замок

Причин, по которым багажник отказывается открываться, может быть множество. Наибольшие трудности автовладельцам доставляет электропривод грузового отсека, «настроение» которого зависит и от уровня заряда аккумулятора, и пойманных в процессе эксплуатации ошибок. Нередко рвутся жгуты, питающие замки, перегорают предохранители, выходят из строя личинки и внутренние механизмы «затвора».

Но кто виноват — вопрос второй, для начала нужно выяснить, что же с заклинившим замком делать. Во-первых, убедитесь, что безрезультатно опробованы все возможные варианты открытия багажника: и с брелока, и с рычажка в салоне, и механическом ключом, если применимо. Это может показаться странным, но некоторые водители, паникуя, забывают о тех или иных способах проникновения в грузовой отсек.

В случае, когда вы являетесь счастливым обладателем нового, еще гарантийного автомобиля, лучше отменить свои ближайшие планы и отправиться прямиком в сервис официального дилера. Или в крайнем случае вызвать техническую помощь. Первые, вероятно, отремонтируют замок по гарантии, вторым же неизбежно придется заплатить. В столице, к примеру, стоимость работ по вскрытию замков начинается от 2000 рублей.