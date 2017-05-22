Автоворы по-прежнему угоняют авто после разбойных нападений на водителей

Однако последний отличается не только количеством автокраж (на него, как сообщили порталу «АвтоВзгляд» специалисты компании «Цезарь Сателлит Северо-Запад», приходится треть всех похищений автомобилей в регионе) но и безбашенностью злоумышленников. И если в целом в Петербурге и Ленобласти преступники предпочитают так называемые интеллектуальные угоны с помощью специальных технологий, то во Всеволожске они по-прежнему практикуют разбойные нападения.

Так, буквально на днях в деревне Энколово Всеволожского района Ленинградской области на владельца Audi Q7 напал ранее неоднократно судимый именно за угоны гражданин. После избиения владельца машины угонщик решил скрыться на территории Кронштадта во дворах жилых домов. Но к тому времени координаты его передвижения уже были известны с помощью поискового оборудования, установленного в автомобиле. Благодаря этому на его задержание ушло чуть более часа. Когда преступник выехал обратно на КАД и двинулся в сторону Ломоносовского района Ленобласти, полицейские прижали его недалеку от порта Бронка. Угонщик бросил автомобиль и попытался убежать, но его задержали.