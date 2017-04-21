Названы города России, где чаще всего угоняют автомобили

Согласно данным компании «АльфаСтрахование», по итогам минувшего года на второй строчке рейтинга оказался Санкт-Петербург (0,29%), а на третьей — Курган (0,24%). Замыкают лидерскую пятерку Кемерово (0,22%), а также Ставрополь и Москва — с вероятностью угона в 0,2%. Далее следуют Ярославль (0,19%), Новосибирск и Оренбург (0,17%).

— Столица в 2015 году занимала десятое место в стране по угонам, а в 2016 году поднялась выше. С показателем в 0,2% город вместе со Ставрополем делит пятое и шестое места в этом печальном рейтинге. Санкт-Петербург значительно подскочил в нашем ТОП-10 и занял вторую позицию, — прокомментировал итоги года руководитель управления компании «АльфаСтрахование» Илья Григорьев.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что по статистике угонщиков больше всего привлекают автомобили марок Toyota, Hyundai и KIA. В ТОП-5 самых угоняемых машин также вошли модели Mazda и Renault.