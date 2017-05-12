Автоворы осваивают новые способы угона машин

В последнем эпизоде Toyota Land Cruiser 200 была угнана в Петербурге от жилого дома на улице Космонавтов. Однако как и две предыдущие дорогие иномарки, «японку» обнаружили всего через пять часов. Преступники спрятали ее в деревне Кипень Ломоносовского района Ленинградской области в гараже с экранированной тканью на неохраняемой автостоянке. Любопытно, что по данным правоохранительных органов, Ломоносовский район — одна из двух основных территорий в Ленобласти (после Всеволожского района), где угонщики предпочитают прятать похищенные автомобили. В прошлом году здесь было найдено 4% угнанных в Петербурге автомобилей. А почему в этот раз хитрость угонщиков не сработала, порталу «АвтоВзгляд» пояснил генеральный директор ООО «Цезарь Сателлит Северо-Запад» Василий Курсин:

— Экранированная ткань действительно позволяет блокировать сигналы поисковых блоков, но мы в компании уже используем такое оборудование, которое дает возможность выходить на связь даже через подобную защиту.

Заметим также, что Toyota Land Cruiser — одна из самых популярных машин у питерских угонщиков, как, впрочем, и у московских. За последние несколько лет она стабильно входит в ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в городе.