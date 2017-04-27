ГИБДД перечислила самые угоняемые автомобили в Москве

Примечательно, что большинство краж транспортных средств совершается в Северо-Восточном и Южном округах столицы, сообщает РГ. При этом чаще всего похитители действуют ранним утром: исследование выявило, что в это время происходит около трети всех угонов. Отмечается также, что в 2016 году сотрудникам правоохранительных органов удалось раскрыть 4554 совершенные ранее кражи.

По итогам минувшего года чаще других похищали автомобили Hyundai Solaris, KIA Rio, Toyota Camry, Ford Focus и Mazda 3. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» опубликовал список самых популярных моделей у угонщиков, основанный на данных страховых компаний. Там лидерами рейтинга стали сразу три модели Toyota: Camry, Land Cruiser и RAV4.