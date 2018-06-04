Фонд «Сколково» взялся за угонщиков

Один из ведущих российских операторов систем безопасности автомобилей компания «Цезарь Сателлит» запустил совместно с Фондом «Сколково» любопытный проект. Точнее — целых два. Согласно подписанному на днях соглашению, в Сколково уже в этом году заработают два новых инновационных центра, главной целью которых станет противодействие угонщикам.
Один из них будет создавать програмное обеспечение для геоинформационных систем, платформ видеонаблюдения и видеоаналитики, разрабатывать приложения для мобильной, встроенной и носимой электроники. Второй же займется непосредственно предотвращением угонов: его специалистысоздадут телематические системы нового поколения для удаленного контроля и управления автомобилями и объектами недвижимости.
Напомним, что сегодня «Цезарь Сателлит» ежедневно предотвращает десятки случаев краж и автомобильных угонов по всей территории России, в странах Европы, Азии и СНГ. В арсенале компании и собственные патентованные разработки, и развитая мониторинговая инфраструктура, и уникальные технологии розыска, и тесное взаимодействие с полицией.
Кроме того, компания активной использует новейших спутниковых (ГЛОНАСС/GPS) и мобильных (GSM) технологий. Однако не останавливаясь на достигнутом, планирует инвестировать в течение трех лет более 300 млн рублей в разработку инновационных технологий и ИТ-продуктов.
– Партнерство с Фондом «Сколково» — важный стратегический шаг для нашей компании. Мы рассчитываем, что разработанными в рамках наших инновационных центров ИТ-продуктами будут пользоваться как компании группы «Цезарь Сателлит», так и внешние клиенты, для которых наши технологии станут инструментом повышения эффективности бизнеса, — заявил порталу «АвтоВзгляд» вице-президент группы компаний «Цезарь Сателлит» Семен Фокин.