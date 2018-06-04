Фонд «Сколково» взялся за угонщиков

Один из них будет создавать програмное обеспечение для геоинформационных систем, платформ видеонаблюдения и видеоаналитики, разрабатывать приложения для мобильной, встроенной и носимой электроники. Второй же займется непосредственно предотвращением угонов: его специалистысоздадут телематические системы нового поколения для удаленного контроля и управления автомобилями и объектами недвижимости.

Напомним, что сегодня «Цезарь Сателлит» ежедневно предотвращает десятки случаев краж и автомобильных угонов по всей территории России, в странах Европы, Азии и СНГ. В арсенале компании и собственные патентованные разработки, и развитая мониторинговая инфраструктура, и уникальные технологии розыска, и тесное взаимодействие с полицией.