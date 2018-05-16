Угонщики освоили новый способ кражи автомобилей

Страховщики поделились с журналистами новостью о том, что мошенники стали приобретать в лизинг автомобили премиум-класса, страховать и продавать их за границу. После этого злоумышленники заявляют об угоне, чтобы страховая выплатила деньги лизинговой компании. Впрочем, угоняют взятые в лизинг и кредит машины и у обычных граждан.
О самых распространенных методах завладения чужим авто — в нашем обзоре.
Владелец сам отключает сигнализацию
Чтобы облегчить себе задачу, угонщики заставляют сигнализацию постоянно срабатывать, чтобы хозяин «железного коня» сам ее отключил, подумав, что это неисправность системы. Остальное — дело техники.
Метод карманника
Преступник выслеживает жертву на парковке торгового центра, после чего вытаскивает ключи из кармана владельца авто и уезжает на его машине. Владелец замечает пропажу только когда подходит к парковочному месту и не видит там своей машины.
Кроме того, автоворы могут прыгнуть в чужой автомобиль, когда жертва, например, выгружает из тележки супермаркета пакеты с покупками в багажное отделение.
Более «творческие» и наглые воры придумывают способ выманить водителя из заведенной машины. Например, привязать что-то к заднему бамперу, чтобы водитель, начав движение, услышал странный звук и вышел посмотреть, что там. Бандиты только и ждут этого: сел — и поехал.
Другой вариант: бросить что-нибудь в машину, когда водитель готовится тронуться. Вряд ли кто-то сдержит себя и не выйдет поговорить с обидчиком. А в это время второй участник преступного театра садится за руль и уезжает. Также водителя могут отвлечь вопросами на той же парковке — вроде бы обычный прохожий спросит, как пройти до метро, а в это время подельник проникает в авто и стартует с места.
Технологичный подход
С помощью специального код-граббера преступники перехватывают сигнал от брелока охранной системы, а потом спокойненько себе открывают машину. Сигнализация блокируется «глушилкой», и автомобиль уезжает в неизвестном направлении.