Угонщики освоили новый способ кражи автомобилей

Владелец сам отключает сигнализацию

Чтобы облегчить себе задачу, угонщики заставляют сигнализацию постоянно срабатывать, чтобы хозяин «железного коня» сам ее отключил, подумав, что это неисправность системы. Остальное — дело техники.

Метод карманника

Преступник выслеживает жертву на парковке торгового центра, после чего вытаскивает ключи из кармана владельца авто и уезжает на его машине. Владелец замечает пропажу только когда подходит к парковочному месту и не видит там своей машины.

Кроме того, автоворы могут прыгнуть в чужой автомобиль, когда жертва, например, выгружает из тележки супермаркета пакеты с покупками в багажное отделение.