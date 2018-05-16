Угонщики освоили новый способ кражи автомобилей

Фото: Кирилл Искольдский
С наступлением летнего сезона активизировались автоугонщики, которые действуют, как по старым схемам, так и используют совершенно новые. Портал «АвтоВзгляд» расскажет о самых популярных из них.
Марина Ведяшкина

Страховщики поделились с журналистами новостью о том, что мошенники стали приобретать в лизинг автомобили премиум-класса, страховать и продавать их за границу. После этого злоумышленники заявляют об угоне, чтобы страховая выплатила деньги лизинговой компании. Впрочем, угоняют взятые в лизинг и кредит машины и у обычных граждан.

О самых распространенных методах завладения чужим авто — в нашем обзоре.

Фото: Кирилл Искольдский

Владелец сам отключает сигнализацию

Чтобы облегчить себе задачу, угонщики заставляют сигнализацию постоянно срабатывать, чтобы хозяин «железного коня» сам ее отключил, подумав, что это неисправность системы. Остальное — дело техники.

Метод карманника

Преступник выслеживает жертву на парковке торгового центра, после чего вытаскивает ключи из кармана владельца авто и уезжает на его машине. Владелец замечает пропажу только когда подходит к парковочному месту и не видит там своей машины.

Кроме того, автоворы могут прыгнуть в чужой автомобиль, когда жертва, например, выгружает из тележки супермаркета пакеты с покупками в багажное отделение.

Фото: Кирилл Искольдский

Отвлечь внимание

Более «творческие» и наглые воры придумывают способ выманить водителя из заведенной машины. Например, привязать что-то к заднему бамперу, чтобы водитель, начав движение, услышал странный звук и вышел посмотреть, что там. Бандиты только и ждут этого: сел — и поехал.

Другой вариант: бросить что-нибудь в машину, когда водитель готовится тронуться. Вряд ли кто-то сдержит себя и не выйдет поговорить с обидчиком. А в это время второй участник преступного театра садится за руль и уезжает. Также водителя могут отвлечь вопросами на той же парковке — вроде бы обычный прохожий спросит, как пройти до метро, а в это время подельник проникает в авто и стартует с места.

Технологичный подход

С помощью специального код-граббера преступники перехватывают сигнал от брелока охранной системы, а потом спокойненько себе открывают машину. Сигнализация блокируется «глушилкой», и автомобиль уезжает в неизвестном направлении.

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16 мая 2018
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