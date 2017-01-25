KIA Niro выходит на рынок США

Базовая модификация автомобиля оснащена передним приводом и гибридной силовой установкой, в которую входят 1,6-литровый бензиновый агрегат мощностью 103 л.с., 44-сильный электродвигатель и шестиступенчатая роботизированная коробка передач. Как заявляет производитель, расход топлива машины составит 4,7 л на 100 км. Американские автовладельцы смогут выбирать из пяти комплектаций. На самую дорогую версию KIA Niro установлена цена в 29 650 долларов.

Пока Америка ждет новый гибридный автомобиль корейского производителя, в России стартовал прием заказов на большой кроссовер Sorento нового поколения.