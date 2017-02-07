Тандем Honda-Hitachi займется электродвигателями

Предполагается, что производство будет налажено в Японии, США и Китае. Как рассказал исполнительный директор Hitachi Automotive Хидеаки Секи, новое предприятие будет работать не только на воплощение задумок компании Honda — разработанные двигатели будут продаваться и другим автопроизводителям, если те заинтересуются продуктом.

Агрегаты Honda-Hitachi предполагается использоваться как для полностью электрических транспортных средств, так и для гибридов. Глава Honda Такахиро Хачиго также отметили, что несмотря на соглашение с Hitachi, его компания продолжит разрабатывать свои собственные моторы.