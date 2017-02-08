АВТОВАЗ выпустит в нынешнем году две новинки: Vesta SW и Vesta SW Cross

Точнее, как уже писал портал «АвтоВзгляд» в начале года, это будут две производных от LADA Vesta — универсал Vesta SW и ее кросс-версия. Новинки появятся во втором полугодии 2017-го. Представители завода не делятся пока подробной технической информации о машинах, упоминая лишь о том, что кроссовер Vesta SW Cross будет оснащена защитным пластиковым обвесом, а под капотом автомобилей «поселятся» те же агрегаты, что и у нынешнего седана. Производство будет налажено на предприятии АВТОВАЗа в Ижевске — предполагается, что тестовая сборка начнется весной текущего года.

Но куда интереснее тот факт, что тольяттинский автогигант всерьез занялся разаработкой нового поколения LADA 4×4 и даже начал набирать под этот проект новую команду. Однако когда свежая генерация популярного внедорожника увидит свет — не очень понятно. Ясно только, что не в этом году.