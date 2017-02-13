«Заряженный» Porsche Cayman GT4 RS дебютирует в марте

Фото: www.netcarshow.com
Porsche покажет специальную версию Cayman GT4 на грядущем автосалоне в Женеве. Как сообщает издание CarAdvice, в названии купе появится литера RS.

Виктория Базылева

Стоит отметить, что все подробности относительно автомобиля держатся в строжайшей тайне. Предполагается лишь, что новинка получит под капот четырехлитровый V6 мощностью более 500 л.с.

Ранее представители немецкой компании сообщали, что GT4 RS выпускаться не будет, однако в виду высокого спроса на стандартный GT4 было принято решение все же выпустить «заряженную» версию.

По мнению специалистов CarAdvice, Porsche покажет общественности свою новинку уже в марте на автомобильном салоне в Женеве. Так ли это на самом деле — скоро узнаем.

новинки рынка, авторынок, производители, автозаводы, новая модель
13 февраля 2017
180