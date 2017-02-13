«Заряженный» Porsche Cayman GT4 RS дебютирует в марте

Стоит отметить, что все подробности относительно автомобиля держатся в строжайшей тайне. Предполагается лишь, что новинка получит под капот четырехлитровый V6 мощностью более 500 л.с.

Ранее представители немецкой компании сообщали, что GT4 RS выпускаться не будет, однако в виду высокого спроса на стандартный GT4 было принято решение все же выпустить «заряженную» версию.

По мнению специалистов CarAdvice, Porsche покажет общественности свою новинку уже в марте на автомобильном салоне в Женеве. Так ли это на самом деле — скоро узнаем.