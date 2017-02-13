Минздрав заставит водителей оплачивать проверку на алкоголь

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Министерство здравоохранения решило внести свой непосильный вклад в борьбу с пьянством за рулем, заставив водителей платить за собственное освидетельствование на алкоголь.

Максим Строкер

В ходе «круглого стола» в Комитете Госдумы по охране здоровья, глава Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава РФ Оксана Гусева предложила заставить водителей, севших за руль подшофе, оплачивать процедуру освидетельствования на алкоголь.

— Пациент, проходящий медицинское освидетельствование в случае задержания его при вождении транспортного средства в состоянии опьянения, при положительном результате обязан оплатить все расходы медицинской организации, которые она понесла при проведении его медицинского освидетельствования, — заявила чиновница. —  Это международная практика, международная норма, никаких коррупционных схем здесь нет и быть не может, это необходимо и применяется во всех странах…

Напомним, что на днях в СМИ появились сообщения, что точно такое же изменение в законодательство предложил внести и Минтранс. Причем ведомство, якобы, предлагало на всякий случай «продувать» абсолютно всех участников любого ДТП. Министерство официально опровергло существование подобной идеи. А в Минздраве, похоже, никаких серьезных сомнений по поводу адекватности таких инициатив не имеют.

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Напомним, что на данный момент стоимость медосвидетельствования на алкоголь в коммерческих медучреждениях колеблется в пределах 1500−4000 рублей — в зависимости от жадности владельцев и методики тестирования. Допустим, человек попался пьяным за рулем и понимает, что проверка это дело наверняка подтвердит. Ему в этом случае «светит» 30 000 штрафа. И что, он сознательно пойдет на то, чтобы отдать еще дополнительно 4000 рублей — за само освидетельствование? Люди исключительно из экономических соображений просто перестанут соглашаться на медицинскую проверку. Раз все равно, что за пьянку, что за отказ от освидетельствования одно наказание — лишение «прав», то зачем платить больше?

С другой стороны, как-то странно получается: чем водители хуже всех прочих граждан, которых проверяют на алкогольное и наркотическое опьянение по инициативе полиции? Давайте тогда вводить платное медосвидетельствование и для тех, кого задерживают за пьянку в общественных местах. Ну и уголовников тоже давайте «продувать» за их собственный счет. Чем они лучше водителей? И вообще: если государство желает проверит гражданина хоть на алкоголь, хоть на глисты или воспаление легких — пусть само свои желания и оплачивает…

штрафы, медосвидетельствование, медсправка, госдума
13 февраля 2017
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