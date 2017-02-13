Минздрав заставит водителей оплачивать проверку на алкоголь

В ходе «круглого стола» в Комитете Госдумы по охране здоровья, глава Департамента организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности Минздрава РФ Оксана Гусева предложила заставить водителей, севших за руль подшофе, оплачивать процедуру освидетельствования на алкоголь.

— Пациент, проходящий медицинское освидетельствование в случае задержания его при вождении транспортного средства в состоянии опьянения, при положительном результате обязан оплатить все расходы медицинской организации, которые она понесла при проведении его медицинского освидетельствования, — заявила чиновница. — Это международная практика, международная норма, никаких коррупционных схем здесь нет и быть не может, это необходимо и применяется во всех странах…

Напомним, что на днях в СМИ появились сообщения, что точно такое же изменение в законодательство предложил внести и Минтранс. Причем ведомство, якобы, предлагало на всякий случай «продувать» абсолютно всех участников любого ДТП. Министерство официально опровергло существование подобной идеи. А в Минздраве, похоже, никаких серьезных сомнений по поводу адекватности таких инициатив не имеют.