В США нашли Toyota Tacoma с пробегом 1,6 миллиона км

Пост с фотографией одометра, на котором зафиксировано 988 345 миль, был опубликован на американском портале Reddit. Как рассказал владелец, автомобиль имеет некоторые повреждения по кузову, однако технически он находится в отличном состоянии — за 17 лет пришлось заменить лишь карданный вал на пробеге 965 000 километров, больше никаких серьезных поломок не возникало. Силовая установка и система кондиционирования и по сей день работают без нареканий и не требуют вмешательства специалистов. Каждые два года автомобиль проходил полное техническое обслуживание и успешно сдавал тесты на уровень выброса вредных веществ.

Американский официальный дилер Toyota, который продал эту машину 17 лет назад, планирует полностью ее восстановить и выставить в своем шоуруме.

Стоит отметить, что похожий случай уже был в США в прошлом году — тогда Toyota обменяла девятилетний экземпляр с миллионным пробегом на новый пикап Tundra.