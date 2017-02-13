Audi запускает новый портал по продаже подержанных автомобилей

На новом сайте можно подсчитать стоимость машины с гарантией до 5 лет и подобрать оригинальные аксессуары, в том числе колесные диски, подходящие для конкретного автомобиля. Работать с порталом можно как с компьютера, так и с любого мобильного гаджета, обеспечивающего выход в интернет. Чтобы выбрать автомобиль с пробегом, нужно зайти на сайт Ауди в России и найти в меню соответствующий раздел.

Новый формат поиска подержанных машин, также как и ряд дополнительных функций доступны пользователям с 13 февраля. Возможность забронировать понравившийся автомобиль существовала и ранее, но сегодня появились новые уникальные сервисы как для российских, так и для европейских пользователей.