Audi запускает новый портал по продаже подержанных автомобилей

Компания Audi объявила о запуске нового сайта по продаже сертифицированных автомобилей с пробегом. Портал начал работу с 13 февраля.

Виктория Базылева

На новом сайте можно подсчитать стоимость машины с гарантией до 5 лет и подобрать оригинальные аксессуары, в том числе колесные диски, подходящие для конкретного автомобиля. Работать с порталом можно как с компьютера, так и с любого мобильного гаджета, обеспечивающего выход в интернет. Чтобы выбрать автомобиль с пробегом, нужно зайти на сайт Ауди в России и найти в меню соответствующий раздел.

Новый формат поиска подержанных машин, также как и ряд дополнительных функций доступны пользователям с 13 февраля. Возможность забронировать понравившийся автомобиль существовала и ранее, но сегодня появились новые уникальные сервисы как для российских, так и для европейских пользователей.

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13 февраля 2017
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