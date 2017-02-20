В Калифорнии приступают к производству Tesla Model 3

Сборка самого «доступного» электромобиля начинается в тестовом режиме — планируется, что полноценное производство будет налажено к лету.

Напомним, лифтбэк будет оснащаться электрическим мотором мощностью 435 л.с. Новинка разгоняется до сотни за 5,5 секунды и развивает скорость до 230 км/ч. Максимальный запас хода электрокара по заверениям производителя составит 350 или 480 километров в зависимости от модификации.

Предварительные заказы принимаются дилерами уже с апреля минувшего года. Даже несмотря на достаточно высокую цену в 35 000 долларов за первые трое суток почти 300 000 человек оставили заявки на новую модель.