Превышение скорости на 20 км/ч хотят запретить

В очередной раз непонятно кем инициирован интерес СМИ к вопросу отмены ненаказуемого, на 20 км/ч, превышения скорости над разрешенным уровнем. Сейчас поборники этой идеи «зашли» со стороны размера дорожных знаков. В Москве, как известно, на нескольких улицах в качестве эксперимента решено установить дорожные знаки уменьшенного размера — чтобы не портили светлый облик города. Целый ряд «экспертов» подсчитал, что при ненаказуемой скорости 80 км/ч (разрешенная 60 км/ч, плюс еще 20 км/ч нештрафуемого превышения) водители, якобы, не могут заметить знаки нового формата. И сделали вывод: нужно немедленно урезать величину ненаказуемого превышения скорости на федеральном уровне через поправки в КоАП и прочие акты.

Это вместо того, чтобы просто вернуть диаметр дорожных знаков на паре московских улиц размер к первоначальному уровню! Параллельно некоторые «эксперты» изошли намеками, что правительство обсуждает отмену разрешенного превышения на 20 км/ч и вскоре так и сделает. Напомним, что в 2015 году МВД уже пыталось снизить с 20 до 10 км/ч величину ненаказуемого превышения. Не удалось из-за протестов общественности. На самом деле вменяемых аргументов для урезания нештрафуемых 20 км/ч сегодня еще меньше, чем было пару лет назад. Напомним, что тогда МВД ссылалось на данные за 2014 год, когда на дорогах России произошло 199 720 ДТП, в которых погибло 26 963 человека.