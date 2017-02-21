Превышение скорости на 20 км/ч хотят запретить

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Стартовала очередная попытка пополнить казну за счет автовладельцев. Власти инициируют отмену ненаказуемого интервала превышения скорости, несмотря на продолжающееся уверенное снижение числа ДТП в стране.

Алексей Батушенко

В очередной раз непонятно кем инициирован интерес СМИ к вопросу отмены ненаказуемого, на 20 км/ч, превышения скорости над разрешенным уровнем. Сейчас поборники этой идеи «зашли» со стороны размера дорожных знаков. В Москве, как известно, на нескольких улицах в качестве эксперимента решено установить дорожные знаки уменьшенного размера — чтобы не портили светлый облик города. Целый ряд «экспертов» подсчитал, что при ненаказуемой скорости 80 км/ч (разрешенная 60 км/ч, плюс еще 20 км/ч нештрафуемого превышения) водители, якобы, не могут заметить знаки нового формата. И сделали вывод: нужно немедленно урезать величину ненаказуемого превышения скорости на федеральном уровне через поправки в КоАП и прочие акты.

Это вместо того, чтобы просто вернуть диаметр дорожных знаков на паре московских улиц размер к первоначальному уровню! Параллельно некоторые «эксперты» изошли намеками, что правительство обсуждает отмену разрешенного превышения на 20 км/ч и вскоре так и сделает. Напомним, что в 2015 году МВД уже пыталось снизить с 20 до 10 км/ч величину ненаказуемого превышения. Не удалось из-за протестов общественности. На самом деле вменяемых аргументов для урезания нештрафуемых 20 км/ч сегодня еще меньше, чем было пару лет назад. Напомним, что тогда МВД ссылалось на данные за 2014 год, когда на дорогах России произошло 199 720 ДТП, в которых погибло 26 963 человека.

При этом умалчиваля, что количество аварий с пострадавшими и тогда уверенно сокращалось год от года, снизившись за 2014 на 2,1%. Для справки напомним, что за 2016 год в России произошло еще меньше таких ДТП — 173 694, а погибло в них 20 308 человек. Сравнение данных только за 2014 и 2016 годы свидетельствует о существенном улучшении дел. То есть существование «нештрафуемых 20км/ч» на дорожной безопасности не сказывается абсолютно. Да и нет объективных причин для этого. Существующая, но, разумеется, тщательно скрываемая от общественности гаишная статистика однозначно утверждает: рост аварийности начинается лишь при превышениях скорости больше чем на 20 км/ч. Ниже этой планки никаких заметных проблем с безопасностью не наблюдается. Зачем же вновь заговорили об отмене «нештрафуемых 20км/ч»?

Ларчик, скорее всего, открывается просто: общая сумма перечисленных в бюджет «штрафных» денег резко упала — с 50 млрд. рублей в 2015 до до 32,5 млрд. в 2016 году. Произошло это, в первую очередь, из-за 50-процентной «скидки» при оплате штрафа в 20-дневный срок. Что же нужно сделать, чтобы их увеличить? Правильно: урезать нештрафуемый спид-лимит, поскольку львиная доля штрафов ГИБДД приходится исключительно на превышения скорости свыше 20 км/ч. Ведь если вместо 20-километрового порога установить, например, 10-километровый, то число оштрафованных водителей может вырасти в разы!

превышение скорости, штрафы, КоАП, ГИБДД
21 февраля 2017
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