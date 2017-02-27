Lifan привезет в Россию 7-местный кроссовер Myway

Фото: www.7wallpapers.net
Вероятнее всего, Lifan действительно планирует начать продажи семиместного кроссовера Myway в нашей стране — автомобиль уже прошел испытания и получил одобрение типа транспортного средства.

Виктория Базылева

По неподтвержденным данным, удлиненная версия будет комплектоваться 1,8-литровым 125-сильным мотором и пятидиапазонной автоматической коробкой передач, однако поначалу автомобиль будет продаваться исключительно с «механикой». В списке оснащения SUV для российского рынка заявлены две подушки безопасности, сиденья с обогревом, система стабилизации, внешние зеркала с электроприводом, а также датчики давления в шинах.

Дата начала продаж, а также российские цены на новинку производителем пока не объявляются. Напомним, что на сегодняшний день Lifan предлагает на нашем рынке два кроссовера: X50 и X60, цена которых составляет от 579 900 и 649 900 рублей соответственно.

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27 февраля 2017
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