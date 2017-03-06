УАЗ наладит производство машин в Иране к 2018 году

О намерениях ульяновской компании наладить производство в Иране сообщило информационное агенство Исламской республики «ИРНА» со ссылкой на пресс-службу UAZ.

Эксперты международной консалтинговой компании Frost&Sullivan ранее рассказали в эксклюзивном интервью «АвтоВзгляду» о том, что уровень оснащения местных заводов значительно ниже, чем у ведущих мировых производителей, поэтому иранская компания сильно заинтересована в привлечении иностранного партнера. Стоит также отметить, что желание инвестировать в автопром Ирана уже выразили такие автогиганты как Volkswagen, Toyota, Renault и другие. Более подробно об этом можно прочитать здесь.