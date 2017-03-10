Zotye объявила цены на копию Volkswagen Cross Coupe GTE

Так, базовая версия модели X7 с 1,8-литровым двигателем и пятиступенчатой мехнической коробкой передач обойдется покупателю в 104 900 юаней — примерно 900 000 рублей. На китайском авторынке будут также представлены модификации с 190-сильным турбомотором объемом в два литра и шестидиапазонным «роботом» с двойным сцеплением. Привод предлагается безальтернативно передний.

Zotye X7 продается в стандартной пятиместной версии, а также удлиненной — с семью посадочными местами. Габариты автомобиля составляют 4736/1942/1672 мм, а колесная база — 2850 мм.

Напомним, что концепт Volkswagen Cross Coupe GTE дебютировал еще в 2015 году на автосалоне в Детройте. Тогда автомобиль был вооружен гибридной силовой установкой, в которую входил 3,6-литровый бензиновый V6 FSI и два электромотора, а также фирменной шестиступенчатой DSG. Представили компании Volkswagen говорили, что доведут концепт до серийного производства, а сборка кросс-купе будет налажена на предприятии концерна в Америке, однако до сих пор автомобиль на рынке не появился, а разговоры о нем и вовсе прекратились.