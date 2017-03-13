Skoda Yeti уступит свое место на российском конвейере кроссоверу Kodiaq

Представители компании никак эту информацию не комментируют. Известно, что в скором времени чешский производитель представит Yeti второго поколения, а во втором полугодии 2017-го уже стартуют его европейские продажи. Предполагается, что премьера новинки, получившей значительные изменения, состоится в сентябре на мотор-шоу во Франкфурте.

Что касается кроссовера Kodiaq, то он проявится в шоурумах российских дилеров уже летом. Поначалу к нам будут поставлять автомобили чешской сборки, а в следующем году производитель наладит производство и в России, однако с заводом, как уже писал «АвтоВзгляд» ранее, руководство компании еще не определилось.