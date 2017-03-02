DS готовит конкурента гибридному BMW i8

Как сообщает британское издание Evo, разработкой новинки совместно с инженерами PSA Group займутся специалисты канадских компаний Exagon Motors, Investissement Quebec и Hydro-Quebec. Известно, что канадцы готовы создать высокопроизводительные электрические компоненты для нового суперкара, а правительство Канады выделило 16 миллионов долларов на реализацию проекта.

За основу разработчики возьмут концепт E-Tense, который был представлен в минувшем году. Напомним, он был вооружен 397-сильным электрическим агрегатом, который теперь будет заменен на гибридную установку общей мощностью около 600 л.с.

Прежде, чем суперкар увидит свет, французская компания выпустит кроссовер DS7 Crossback, и представит его в Женеве, затем придет очередь большого седана, среднеразмерного кроссовера DS5 Crossback и семиместного DS8 Crossback.