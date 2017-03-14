Ford испытывает аппараты для прохождения ТО

В первую очередь пользователю нужно будет пройти идентификацию: указать свое имя, адрес, контактные данные и информацию по автомобилю. По завершении процедуры система выдаст автовладельцу секретный код, с помощью которого можно в дальнейшем получить свои ключи обратно. Из предложенного списка работ, включающего в себя регламентное техническое обслуживание, диагностику двигателя, трансмиссии и кондиционера, а также проверку подвески и колес, водитель выбирает необходимые и оставляет ключи в ячейке. Через некоторое время он получает по электронной почте письмо с QR-кодом, который понадобится при возврате машины из сервиса.

Стоит отметить, что к тестированию приступили еще в начале года — специалистами был выбран официальный дилер Ford Lafontaine в штате Мичиган. По итогам 90-дневного испытания будет принято решение продолжить тестирование или запустить аппараты в массовую эксплуатацию.