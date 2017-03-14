Ford испытывает аппараты для прохождения ТО

Фото: www.businessinsider.com
Специалисты компаний Ford и Panasonic приступили к тестированию терминалов SmartService Kiosk для прохождения ТО. Благодаря новым автоматам владелец автомобиля сможет оставлять и забирать ключи от своего авто, выбирать нужные работы и оплачивать обслуживание.
Виктория Базылева

В первую очередь пользователю нужно будет пройти идентификацию: указать свое имя, адрес, контактные данные и информацию по автомобилю. По завершении процедуры система выдаст автовладельцу секретный код, с помощью которого можно в дальнейшем получить свои ключи обратно. Из предложенного списка работ, включающего в себя регламентное техническое обслуживание, диагностику двигателя, трансмиссии и кондиционера, а также проверку подвески и колес, водитель выбирает необходимые и оставляет ключи в ячейке. Через некоторое время он получает по электронной почте письмо с QR-кодом, который понадобится при возврате машины из сервиса.

Стоит отметить, что к тестированию приступили еще в начале года — специалистами был выбран официальный дилер Ford Lafontaine в штате Мичиган. По итогам 90-дневного испытания будет принято решение продолжить тестирование или запустить аппараты в массовую эксплуатацию.

автосервис, технология, ремонт
14 марта 2017
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