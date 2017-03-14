В Санкт-Петербурге приступили к тестовой сборке нового KIA Rio

О том, что в компании приступили к первому этапу производства, сообщил журналистам директор завода по внешним связям Виктор Васильев. Он отметил, что в планах предприятия на нынешний год значится выпуск 100 000 автомобилей марки KIA и 120 000 машин бренда Hyundai.

Напомним, ранее в интернете появились первые изображения новинки, судя по которым внешне модель будет значительно отличаться от предшественницы. Rio новой генерации получит обновленные бамперы и переднюю оптику, а также иную форму окон, ручек дверей и капота. Информация о технической части пока не разглашается, но есть предположение, что «Рио» будет оснащаться 1,4-литровым 100-сильным агрегатом и 1,6-литровым мотором мощностью 123 л.с.