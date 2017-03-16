Объявлена дата начала продаж нового Toyota Vios FS

Новая модель Vios FS — это, по сути, тот же Yaris L, который также представлен в Китае. Однако в отличие от «Яриса», у новинки иная оптика, более массивная радиаторная решетка и круглые противотуманные фонари. А передняя часть Vios FS и вовсе оформлена в стиле нового поколения бизнес-седана Camry.

Моторная гамма нового хетчбэка представлена 1,3-литровым двигателем мощностью 99 л.с. и 107-сильным агрегатом рабочим объемом 1,5 литра. Пару мотору составляет пятиступенчатая механическая коробка передач или вариатор CVT.

Появление хетчбэка Vios FS в России маловероятно. Напомним, в нашей стране модельный ряд легковых автомобилей японской марки представлен седанами Corolla и Camry, кроссоверами RAV4, Highlander, внедорожниками Land Cruiser Prado и Land Cruiser 200, пикапом Hilux, а также гибридным Prius.