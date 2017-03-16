Tesla выпустит новый «доступный» кроссовер

Подробная информация о Model Y производителем пока не раскрывается. Однако, как сообщает Autocar, новинка обзаведется системой полного автономного управления и мощнейшим бортовым компьютером, который по своей производительности будет превосходить «мозг» нынешних машин марки в 40 раз. Также автомобиль оснастят достаточно емкой батареей, чтобы обеспечить соответствующую немаленькой цене машины дальность хода.

Несмотря на то, что новый кроссовер Model Y мог бы стать бестселлером марки, учитывая популярность сегмента SUV на мировом рынке, все внимание компании будет сосредоточено на новой Model 3, рассказал оснаватель Tesla Илон Маск.

Напомним, ранее «АвтоВзгляд» писал, что в конце февраля Tesla приступила к тестовому производству Model 3. Примечательно, что предварительные заказы на новинку принимаются дилерами еще с апреля, а первые автомобили приедут к своим владельцам только в конце нынешнего, а то и в начале следующего года.