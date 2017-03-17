Opel прекратит производство автомобилей на традиционном топливе

Но несмотря на это громкое заявление, в PSA Group вопрос «зеленых» автомобилей пока обсуждать не готовы. В настоящее время французская компания рассматривает возможность реализации автомобилей купленной ею немецкой марки за пределами Евросоюза. Нойман же категорически с этим не согласен: по его мнению, в первую очередь нужно вывести марку на безубыточный уровень в Европе, а уже потом заниматься расширением на рынках Азии.

Во время беседы с журналистами издания Auto Motor und Sport руководитель Opel также рассказал, что хотел бы остаться на своей должности после того, как PSA Group закончит оформление сделки по приобретению немецкой марки:

— Для меня важно быть во главе компании и демонстрировать свои лидерские качества. Я делал это в прошлом и не намерен останавливаться теперь, — говорит он.

Нойманн также отметил, что с генеральным директором PSA Карлосом Таваресом они находятся в хороших отношениях и действительно уважают друг друга. Впрочем, как бы там ни было, теперь решение за главой французской стороны.