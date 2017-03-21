Завод Ford Sollers в Елабуге выпустил 25 000-й двигатель

Фото: Ford
В пресс-службе российского офиса Ford рассказали «АвтоВзгляду», что с конвейера двигателестроительного завода Ford Sollers в Елабуге сошел двадцатипятитысячный мотор российского производства.
Виктория Базылева

Предприятие в Елабуге, специализирующееся на сборке двигателей, приступило к работе в сентябре 2015 года. В настоящее время произведенными в Татарстане моторами комплектуются три модели Ford, которые собираются во Всеволожске и Набережных Челнах. Так, кроссовер EcoSport оснащается 1,6-литровым Duratec мощностью 122 л.с., седан и хетчбэк Fiesta нового поколения — 85-, 105- и 120-сильными агрегатами, а новый Focus получил мотор, развивающий 85 сил.

Отмечается, что основными компонентами для производства силовых агрегатов предприятие обеспечивают российские поставщики. На заводе используется высокотехнологичное оборудование, благодаря которому производственные процессы автоматизированы на 95%.

двигатель, производители, производство, ДВС, автозаводы
21 марта 2017
11