Завод Ford Sollers в Елабуге выпустил 25 000-й двигатель

Предприятие в Елабуге, специализирующееся на сборке двигателей, приступило к работе в сентябре 2015 года. В настоящее время произведенными в Татарстане моторами комплектуются три модели Ford, которые собираются во Всеволожске и Набережных Челнах. Так, кроссовер EcoSport оснащается 1,6-литровым Duratec мощностью 122 л.с., седан и хетчбэк Fiesta нового поколения — 85-, 105- и 120-сильными агрегатами, а новый Focus получил мотор, развивающий 85 сил.

Отмечается, что основными компонентами для производства силовых агрегатов предприятие обеспечивают российские поставщики. На заводе используется высокотехнологичное оборудование, благодаря которому производственные процессы автоматизированы на 95%.