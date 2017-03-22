Skoda выпустит два абсолютно новых кроссовера

Версия Skoda Kodiaq для китайского рынка построена на базе удлиненного Volkswagen Tiguan. Моторный ряд новинки включает в себя три двигателя TSI мощностью 150, 180 и 220 л.с. Автомобиль появится в продаже спустя несколько месяцев после Шанхайской премьеры, а его базовая цена составит 190 000 юаней, сообщает Carnewschina. Kodiaq Coupe также выйдет на рынок «Поднебесной», однако чуть позже. Пятиместный автомобиль станет конкурентом японской Honda UR-V.

О засекреченных кроссоверах с кодовыми названиями Model K и Model Q известно лишь то, что в их основу ляжет модель Yeti. Подробности относительно технических характеристик, а также ориентировочная дата их выхода на рынок пока не разглашаются.

Напомним, что с 1 апреля в России начнутся продажи обновленной Skoda Octavia, а в июне — кроссовера Kodiaq. Официальная премьера Yeti второго поколения состоится во Фракфурте в сентябре, и, как рассказали «АвтоВзгляду» источники в представительстве марки, старт российских продаж новинки намечен на конец нынешнего года.