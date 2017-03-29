Автомобиль спецслужб СССР продается на Ebay

Этот экземпляр был произведен вручную в 1989 году в Чехословакии. В описании к автомобилю указано, что его пробег немногим больше 25 000 километров. Седан приводится в движение 3,5-литровым бензиновым V8, агрегатированным с четырехступенчатой механической коробкой передач.

Владелец раритета отмечает, что машина оснащена специальным оборудованием КГБ, которое включает в себя сирену, стробоскопы и прочие «фишки». С его слов, автомобиль находится в фантастическом состоянии, и он мог бы стать отличным дополнением к любой коллекции.

Примечательно, что два дня назад стартовая цена уникальной Tatra 613 составляла всего 0,01 доллара, а к настоящему времени ставка поднялась до 15 400 «зеленых» — в торгах приняли участие уже свыше 70 человек.