Пожарная машина сбила группу пешеходов в Домодедово

Инцидент произошел утром 30 марта в подмосковном Домодедове. Пожарная автоцистерна, которая принадлежит аэропорту, сбила группу из нескольких человек — также сотрудников компании, переходивших дорогу недалеко от терминала. Сообщается, что у водителя во время движения случился гипертонический кризис, из-за чего пожарный потерял управление транспортным средством. По некоторым данным, пострадавшие пешеходы нарушили правила дорожного движения — они пересекали проезжую часть в неположенном месте.

В пресс-службе аэропорта Домодедово рассказали «Газете.ру», что руководство компании окажет необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибшей коллеги. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.