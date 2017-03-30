Пожарная машина сбила группу пешеходов в Домодедово

Фото: www.e-architect.co.uk
В результате наезда пожарной машины на группу пешеходов вблизи аэропорта Домодедово один человек погиб, еще четверо с различными травмами доставлены в медицинские учреждения. Состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое — пострадавших готовят к переводу в военный госпиталь.
Виктория Базылева

Инцидент произошел утром 30 марта в подмосковном Домодедове. Пожарная автоцистерна, которая принадлежит аэропорту, сбила группу из нескольких человек — также сотрудников компании, переходивших дорогу недалеко от терминала. Сообщается, что у водителя во время движения случился гипертонический кризис, из-за чего пожарный потерял управление транспортным средством. По некоторым данным, пострадавшие пешеходы нарушили правила дорожного движения — они пересекали проезжую часть в неположенном месте.

В пресс-службе аэропорта Домодедово рассказали «Газете.ру», что руководство компании окажет необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибшей коллеги. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.

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30 марта 2017
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