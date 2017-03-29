ГИБДД подсчитали стукачей среди автомобилистов

Тотальная чистка кадров в рядах ГИБДД продолжается — сегодня работу гаишников исправно выполняют камеры автоматической фиксации нарушений, у которых не оседают по карманам деньги налогоплательщиков, а тут еще и сами автомобилисты вызвались помочь служивым в борьбе друг с другом.

Так, среди без малого 23 000 водителей, принявших участие в голосовании на сайте ведомства, 56% респондентов изъявили желание доносить правоохранителям о нарушениях ПДД другими участниками дорожного движения. Правда, при условии несложного алгоритма подачи жалобы. А вот 27% опрошенных готовы стучать на соседей по потоку даже если им предстоит для этого лично посетить ближайшее отделение ГИБДД. Равнодушными к чужим нарушениям на дороге оказались 17% проголосовавших рулевых. Иначе говоря — меньшинство.