ГИБДД подсчитали стукачей среди автомобилистов

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Госавтоинспекция МВД России совместно с «Российской газетой» инициировала опрос среди водителей на тему: «Готовы ли они сдавать друг друга за нарушения ПДД». По результатам голосования выяснилось, что работать сексотами на дороге согласны более половины опрошенных автомобилистов.
Вячеслав Василенко

Тотальная чистка кадров в рядах ГИБДД продолжается — сегодня работу гаишников исправно выполняют камеры автоматической фиксации нарушений, у которых не оседают по карманам деньги налогоплательщиков, а тут еще и сами автомобилисты вызвались помочь служивым в борьбе друг с другом.

Так, среди без малого 23 000 водителей, принявших участие в голосовании на сайте ведомства, 56% респондентов изъявили желание доносить правоохранителям о нарушениях ПДД другими участниками дорожного движения. Правда, при условии несложного алгоритма подачи жалобы. А вот 27% опрошенных готовы стучать на соседей по потоку даже если им предстоит для этого лично посетить ближайшее отделение ГИБДД. Равнодушными к чужим нарушениям на дороге оказались 17% проголосовавших рулевых. Иначе говоря — меньшинство.

digitaltrends.com

Таким образом не исключено, что в обозримом будущем придорожных полицейских на улицах городов днем с огнем не сыщешь. Да и зачем, если участники дорожного движения сами будут «штрафовать» друг друга, выкладывая ролики в специальном мобильном приложении на смартфоне или планшете. Соответствующие поправки в законодательство для этого уже подготовлены.

Вероятно, основания для использования такого софта будут приняты Госдумой уже в весеннюю сессию. Правда, не очень понятно, как при этом будут соблюдаться различные процессуальные процедуры: вестись дознание, собираться доказательства «подлинности» состава нарушения и т. п. В конце концов, в стране еще не отменено право на защиту, в том числе и с привлечением адвоката.

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29 марта 2017
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