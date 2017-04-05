Great Wall построит заводы в Мексике

В настоящее время автопроизводитель обсуждает возможность возведения нового предприятия с железнодорожной компанией Ferrocarril Mexicano и Kansas City Southern de Mexico. По данным агенства, к строительству нового завода приступят уже в следующем году. Предполагается, что годовой объем производимых автомобилей на мощностях мексиканского предприятия составит около 250 000 машин.

К слову сказать, в 2014 году представители Great Wall Motors заключили соглашение и с властями Тульской области о возведении российского предприятия, на котором будут собирать до 150 000 автомобилей марки Haval в год.

Напомним, ранее автогиганты General Motors и FIAT Chrysler Automobiles объявили о своем решении отказаться от строительства своих заводов на территории Мексики вследствие заявления Дональда Трампа, который пригрозил производителям высоким налогом на ввозимые из этой страны автомобили.