Volkswagen выпустил в России 400 000-й автомобиль Polo

— Polo — бестселлер марки Volkswagen в России с момента начала производства в 2010 году. Наши клиенты ценят в Polo надежность, комфорт и драйверские качества, и эти характеристики позволяют модели оставаться лучшей в классе и демонстрировать лидерство в сравнительных тестах. Добавьте к этому логичную стоимость владения — и будет понятно, почему «Поло» стал одним из самых популярных седанов в России, — отметил глава Volkswagen в России Пьер Бутер.

Напомним, что Polo Life представляет собой, по сути, стандартный «Поло» в комплектации Trendline. Автомобиль вооружен 1,6-литровыми атмосферниками мощностью 90 или 110 л.с., пару которым составляет пятиступенчатая механическая коробка передач или шестидиапазонный «автомат». Что же касается его особенностей, то кузов этой версии окрашивается в синий цвет Reef Blue, а боковые зеркала оформляются контрастным черным Deep Black.

Как «АвтоВзгляд» писал ранее, Polo Life можно приобрести у официальных дилеров по цене от 667 900 рублей. При покупке седана в новой версии можно сэкономить около 45 000 рублей, если сравнивать прайс на «Лайф» и среднюю комплектацию Trendline.