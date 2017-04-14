Обновленный Volvo S90 дебютировал в США

Так, на смену привычному для американцев S90 пришел удлиненный S90L — вариант, изначально ориентированный на китайский авторынок. Как следствие, пассажирам на задних сиденьях стало комфортнее. Автомобиль обзавелся модификацией с гибридным силовым агрегатом, суммарная мощность которого составляет 400 л.с. Моторная гамма S90 также включает в себя битурбированный 250-сильный двигатель T5 и 316-сильный «атмосферник» T6.

Список оснащения седана расширился за счет информационно-развлекательной системы Sensus Connect, панорамного люка, а также новых ассистентов безопасности.

S90 в базовой комплектации обойдется американским покупателям как минимум в 48 100 долларов, в то время как за топовою версию придется отдать от 63 650 долларов. Напомним также, что в нашей стране цена седана текущего модельного года стартует с отметки в 2 641 000 рублей.