В ДТП в Новой Москве погиб человек и пострадали двое детей

Инцидент произошел около десяти часов утра 15 апреля на автородоге Крекшино — Троицк. В районе деревни Губцево автомобиль марки Skoda столкнулся с Hyundai — от сильного удара «корейца» отбросило в строну, где он врезался в Chevrolet.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, один человек скончался на месте, еще пятеро получили ранения. Отмечается, что среди пострадавших есть и двое детей в возрасте 4 и 6 лет, которых в тяжелом состоянии доставили на вертолете Московского авиационного центра в 9-ю детскую больницу Москвы.

В настоящее время сотрудники провоохранительных органов проводят проверку на месте происшествия. Полицейские выясняются причины и обстоятельства аварии.