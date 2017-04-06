Что делать, если виновник аварии уезжает с места ДТП

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Уехать с места ДТП, как показывает статистика, довольно распространенная практика у определенной категории аварийщиков. Считается, что примерно в 10% дорожных инцидентов один из участников предпочитает скрыться по тем или иным причинам.
Максим Строкер

Итак, что же делать, если видишь, что въехавший в твою машину автомобиль ревя мотором устремляется к горизонту? Прежде всего, ни в коем случае нельзя поддаваться первому и совершенно справедливому порыву — броситься в погоню за обидчиком. Да, он скрывается с места ДТП, рискуя тем самым лишением «прав» на срок до 1,5 лет. Но и вы, получается, уподобляетесь ему, попадая под действие той же статьи КоАП под номером 12.27. Поэтому вместо гонки за виновником нужно постараться запомнить госномер его машины, а если нет такой возможности, то ее марку, модель, цвет и все возможные «особые приметы». Зафиксированный номер беглеца максимально облегчит полиции его последующий розыск. Очень хорошо, если его машина попала в объектив вашего видеорегистратора.

В этом случае имеет смысл остановить его запись, чтобы прибор ненароком не стер ценные кадры. Если есть возможность оперативно переписать ролик с карты памяти регистратора на какой-либо еще носитель (планшет или смартфон), обязательно сделайте это, чтобы подстраховаться от случайной или намеренной порчи или потри видео «третьими лицами» впоследствии. Если в ходе инцидента кроме железа ничего не пострадало, нужно постараться найти свидетелей аварии и вызвать сотрудников полиции. Хорошо будет, если граждане, наблюдавшие ДТП, согласятся дождаться прибытия патрульных. Если нет, обязательно перепишите их установочные данные и номера телефонов.

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Ожидая полицию, не стоит терять даром время. Можно сфотографировать или снять на видео последствия аварии: и повреждения машины, и ее расположение на проезжей части в привязке к местным ориентирам (домам, дорожным знакам и т. п.). Это может пригодится в последующем, если дело дойдет до спора относительно виновности участников ДТП. Приехавшим сотрудникам полиции нужно изложить все обстоятельства произошедшего, убедиться, что они были отражены в протоколе. Также следует проследить фиксацию в бумаге того обстоятельства, что машина второго участника скрылась и имеются свидетели произошедшего, а также соответствующие фото- и видеоматериалы.

Напомним, что по ОСАГО компенсация материального ущерба возможна, если виновник ДТП известен. Если нет — надежда только на полицейский розыск. Административное законодательства России устроено таким образом, что искать виновника аварии, в которой не пострадали люди будут не более трех месяцев. Таким образом, злодею достаточно не попасться на своей машине полицейскому патрулю в течение квартала и он чист перед законом, а пострадавший останется ни с чем.

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6 апреля 2017
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