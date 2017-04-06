Что делать, если виновник аварии уезжает с места ДТП

Итак, что же делать, если видишь, что въехавший в твою машину автомобиль ревя мотором устремляется к горизонту? Прежде всего, ни в коем случае нельзя поддаваться первому и совершенно справедливому порыву — броситься в погоню за обидчиком. Да, он скрывается с места ДТП, рискуя тем самым лишением «прав» на срок до 1,5 лет. Но и вы, получается, уподобляетесь ему, попадая под действие той же статьи КоАП под номером 12.27. Поэтому вместо гонки за виновником нужно постараться запомнить госномер его машины, а если нет такой возможности, то ее марку, модель, цвет и все возможные «особые приметы». Зафиксированный номер беглеца максимально облегчит полиции его последующий розыск. Очень хорошо, если его машина попала в объектив вашего видеорегистратора.

В этом случае имеет смысл остановить его запись, чтобы прибор ненароком не стер ценные кадры. Если есть возможность оперативно переписать ролик с карты памяти регистратора на какой-либо еще носитель (планшет или смартфон), обязательно сделайте это, чтобы подстраховаться от случайной или намеренной порчи или потри видео «третьими лицами» впоследствии. Если в ходе инцидента кроме железа ничего не пострадало, нужно постараться найти свидетелей аварии и вызвать сотрудников полиции. Хорошо будет, если граждане, наблюдавшие ДТП, согласятся дождаться прибытия патрульных. Если нет, обязательно перепишите их установочные данные и номера телефонов.