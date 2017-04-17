Гололед спровоцировал несколько крупных ДТП в Москве

Так, в центре столицы на Бородинском мосту столкнулись 10 автомобилей. Как сообщили в пресс-службе МВД, обогшлось без постарадвших. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции — движение на этом участие сильно затруднено.

Еще одно ДТП с участием десяти машин произошло в Новой Москве на Боровском шоссе вблизи поселка Внуково. Отмечается, что в результате этого столкновения четыре человека получили травмы. А на 21-м километре Носовихинского шоссе случилось сразу семь дорожных аварий с 15 автомобилями — пострадавших двое.

Причинами ДТП называются плохая видимости из-за осадков и гололед — многие автомобилисты поспешили «переобуть» свои машины в летнюю резину, несмотря на многочисленные предупреждения о грядущих ухудшениях погодных условий.