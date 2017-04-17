Toyota готовит к премьере обновленную Corolla Levin

Corolla Levin обзавелась видоизмененными бамперами, массивной радиаторной решеткой, новыми противотуманными фарами и светодиодными задними фонарями. Список опций модели расширился за счет камеры заднего вида, а в салоне «поселился» новый информационно-развлекательный комплекс с функцией поддержки смартфонов.

Corolla Levin 2018 модельного года комплектуется одним из двух турбированных бензиновых двигателей рабочим объемом 1,2 и 1,8 литра мощностью 116 и 140 л.с. Мотор агрегатируется с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Как сообщают местные автомобильные издания, привод у седана безальтернативно передний.

Toyota Corolla Levin дебютирует на моторшоу в Шанхае, которое, напомним, пройдет с 21 по 28 апреля.