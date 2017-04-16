В России снова подорожали автомобили

За последний месяц подорожали сразу несколько автомобилей модельного ряда BMW, сообщает агенство «Автостат». Так, цена M240i xDrive выросла на 0,4%, 3-й серии на 0,7 — 1,4%, а ее «заряженной» версии GT на 1,0 — 1,6%. Стоимость седана 6-й серии поднялась на 1,0 — 1,3%, а 7-й серии на 1,1 — 3,3%. Изменения коснулись и прайсов на кроссоверы: X1 подорожал на 1,5 — 2,2%, X3 на 3,9 — 4,5%, X4 на 3,6 — 4,7%, X5 на 0,9 — 1,2%, а X6 на 3,7 — 4,4%.

Mitsubishi увеличила российскую цену внедорожника Pajero, который стал дороже сразу на 17,1 — 19,4% в зависимости от комплектации. За Suzuki Jimny теперь придется выложить больше на 1,3 — 1,4%, а за кроссовер SX4 — на 1,2 — 1,7%. Также Ford поднял цену своего бестселлера Kuga на 1,3 — 2,0%, а Haval H6 подорожал на на 1,3 — 2,0%.