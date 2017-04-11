5 полезных интернет-сервисов для водителей, о которых мало кто знает

В результате, как и 20 лет назад, большинство из нас все так же теряет время в очередях на автомойку, а автосервис выбирает, советуясь с друзьями. Между тем, и в этой нише можно отыскать полезные, а зачастую и весьма оригинальные решения в помощь автовладельцам. Другое дело, что осведомлены о них далеко не все автомобилисты. Олег Чирков, главный технический эксперт популярной онлайн-платформы для записи автомобиля на ремонт и обслуживание, рассказал порталу «АвтоВзгляд» о пяти интернет-сервисах, которые упрощают нашим водителям жизнь, а новичков за рулем еще и выручат в экстренной ситуации на трассе.

АЗС с доставкой на дом

С проблемой «пустого бака» в дороге может столкнуться практически любой водитель. Большинство из них просто забывают вовремя заправиться, но из строя может выйти и датчик топлива. Забывчивым гражданам пригодится интернет-сервис pump. today, которому можно поручить заправку любого авто, при чем без участия в процесс его владельца. А ведь еще пару лет такую роскошь мог позволить себе лишь владелец Bentley. Теперь же доставку хоть бензина, хоть солярки вам организуют в любое время дня и ночи. Главное, точно указать на карте место парковки автомобиля, ну и, конечно, выбрать объем топлива.