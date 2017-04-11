5 полезных интернет-сервисов для водителей, о которых мало кто знает

Фото: Вячеслав Василенко
Производители автомобилей не устают привлекать потенциальных клиентов технологическими новинками: то оснастят новую пятерку BMW системой сar-to-car по обмену данными с другими машинами, то обучат Mercedes дистанционной парковке через смартфон. А вот аналогичными новшествами для ремонта и обслуживания автомобилей российские автовладельцы не избалованы, к нам они нередко приходят с опозданием.
Михаил Ростарчук

В результате, как и 20 лет назад, большинство из нас все так же теряет время в очередях на автомойку, а автосервис выбирает, советуясь с друзьями. Между тем, и в этой нише можно отыскать полезные, а зачастую и весьма оригинальные решения в помощь автовладельцам. Другое дело, что осведомлены о них далеко не все автомобилисты. Олег Чирков, главный технический эксперт популярной онлайн-платформы для записи автомобиля на ремонт и обслуживание, рассказал порталу «АвтоВзгляд» о пяти интернет-сервисах, которые упрощают нашим водителям жизнь, а новичков за рулем еще и выручат в экстренной ситуации на трассе.

АЗС с доставкой на дом

С проблемой «пустого бака» в дороге может столкнуться практически любой водитель. Большинство из них просто забывают вовремя заправиться, но из строя может выйти и датчик топлива. Забывчивым гражданам пригодится интернет-сервис pump. today, которому можно поручить заправку любого авто, при чем без участия в процесс его владельца. А ведь еще пару лет такую роскошь мог позволить себе лишь владелец Bentley. Теперь же доставку хоть бензина, хоть солярки вам организуют в любое время дня и ночи. Главное, точно указать на карте место парковки автомобиля, ну и, конечно, выбрать объем топлива.

Фото Александр Жоголев/3ojlotou.livejournal.com

Заказы оформляются через мобильное приложение, сервис пока регистрирует всех желающих бесплатно на своем интернет-сайте, а сама услуга доступна в пределах МКАД. Конечно, за удобство придется заплатить — доставка обойдется в 200 рублей, не считая цены самого топлива (фирма берет 40, 5 рублей за литр Аи-95). Зато сервис дает гарантию от «недолива». Впрочем, услуга понравится лишь тем, кто не боится оставлять крышку бензобака автомобиля открытой.

Аварию оформят в онлайн-режиме

Встать ночью на трассе с отказавшим двигателем или проколотым колесом — кошмар любого автомобилиста, особенно новичка за рулем. Конечно, можно сразу вызвать эвакуатор, но что, если проблема решается банальным прикуривателем? Сориентироваться в такой ситуации поможет IT-сервис EoraHelp.

Нередко телефонной консультации бывает достаточно, чтобы устранить мелкую неисправность в машине самостоятельно. Но так мог и раньше поступить любой водитель, набрав, например, телефон знакомого автомастера. А вот в более сложных случаях, например при ДТП, через мобильное приложении или Telegram EoraHelp можно проконсультироваться с автоюристом, вызвать аварийного комиссара и конечно же автотехпомощь. Самый дешевый годовой абонемент на 1 автомобиль. включающий 3 консультации юриста, 3 вызова техпомощи, 3 вызов эвакуатора, 1 вызов комиссара, стоит 4999 рублей.

Помогут здесь и все тем же растяпам с пустым топливным баком: через сервис можно вызвать и автозаправщика. К тому же, в отличие от обращения в другие службы, оплачивать помощь на месте не придется — сервис работает только по годовой подписке, оформить которую можно на сайте. Остается только набрать нужный номер и ждать помощи. Но злоупотреблять услугой не получится: число вызовов на место «крушения» ограничено.

Зафиксируй цену ремонта

Плановое ТО для новичков за рулем нередко оборачивается ремонтом на внушительный счет, ведь недобросовестные механики вряд ли откажутся от возможности заработать на неопытном водителе. Исключить недоразумения в автосервисах позволит интернет-платформа CarFix, которая поможет выбрать удобный автосервис и быстро записаться на ремонт. Оставить заявку можно онлайн либо по телефону. В течение нескольких минут эксперт компании связывается с автовладельцем, консультирует и помогает записаться на СТО. По ряду простых услуг есть опция моментальной записи: если помощь менеджера не нужна, автомобилист может в несколько кликов получить подтверждение визита в подходящую автомастерскую. К платформе уже подключилось более 500 автосервисов в Москве и 50 в Санкт-Петербурге.

При этом еще до начала ремонта платформа фиксирует его финальную стоимость. «Навариться» на вас в автосервисе после этого вряд ли рискнут, к тому же сервисы-нарушители отключаются от платформы. Дополнительным бонусом такого ремонта может стать еще и экономия: стоимость работ через платформу в партнерских автосервисах обычно на 20−40% ниже, чем для клиентов «с улицы». Необходимые для ремонта запчасти искать также не придется — их можно выбрать при оформлении заказа на сайте, исходя из цены и бренда производителя.

Фото pearlwaterlessinternational.com

Мойка у подъезда

Весенняя слякоть заставляет вспомнить о регулярных визитах на автомойку. Сэкономить время и нервы может выездная мойка машин от Fast&Shine. Конечно, мойка будет не классическая, а так называемая сухая, с использованием концентрированного моющего средства и микрофибры, никакой воды. Метод довольно давно появился в США, где стал особенно популярен в засушливой Калифорнии. В России же на него нередко смотрят скептически, предпочитая классические водные процедуры. Хотя у сухой «автобани» есть и поклонники, уверенные, что она лучше сохраняет лакокрасочное покрытие, а зимой предпочтительна как раз из-за отсутствия влаги.

Но все же главное преимущество — это удобство. Например, заказать «сухую» мойку можно через мобильное приложение, а IT-платформа автоматически подсчитает стоимость процедуры в зависимости от марки машины и набора услуг (например, к мойке машины можно добавить чистку салонаи т. д.). Ну и конечно же, помыть машину теперь можно без скандалов с соседями во дворе собственного дома — в том числе и ночью, и во время рабочего дня на офисной парковке. Главное, точно указать время и место парковки автомобиля.

Расценки на мойку и полировку кузова автомобиля начинаются от 700 рублей (в подарок предлагают чернение шин), на мойку автомобиля с ковриками и порогами — от 800 руб. (обработка приборной панели в подарок) в зависимости от марки автомобиля. Комплексная мойка, с ковриками, чисткой салона пылесосом, протиркой всех поверхностей изнутри обойдется минимум в 1000 «деревянных» (в качестве бонуса за эти деньги также почистят пылесосом багажник).

Фото moloneysolicitors.ie

«Европротокол» оформит робот

При незначительной аварии сегодня можно обойтись и без вызова ГИБДД и аварийного комиссара. Автовладельцы поступают так все чаще: в 2016 году европротоколом для возмещения ущерба воспользовалось 30% водителей. Правда, многие из них, неправильно заполнив документы, не получили от страховщиков ни еопейки. А вот оформить европротокол по всем правилам и поможет роботизированный сервис AutoLawyerBot. «Консультирует» робот совершенно бесплатно в Telegram, а общение с ним ничем не отличается от консультации юриста.

Подсчитает сервис и точную стоимость полиса ОСАГО (денег за это так же платить не надо) с учетом скидки за безаварийную езду (коэффициент бонус-малус). Из всех жалоб на страховщиков в Центробанк почти 64% касаются именно неверного расчета КБМ. Если в их числе оказались и вы, робот составит жалобу на страховую. Такой же трюк можно проделать и для взыскания утраты товарной стоимости автомобилей после ремонта. А вот оспаривать штрафы за неправильную парковку AutoLawyerBot пока не научился.

АЗС, бензин, авария, ДТП, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, европротокол, дизельное топливо
11 апреля 2017
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