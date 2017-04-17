Власти Китая недовольны высокими продажами кроссоверов

Как сообщают местные СМИ, за первые три месяца нынешнего года автостроительные компании реализовали в Китае около 2,4 млн бензиновых кроссоверов, что на 21% больше, чем за первый квартал 2016-го. А вот продажи гибридов и электромобилей, напротив, резко снизились.

Власти Китая всерьез обеспокоены экологической ситуацией в стране: они всячески стараются стимулировать продажи «зеленых» машин, в то время, как автопроизводители сосредоточили свое внимание на кроссоверах. И это не удивительно, учитывая, что SUV пользуются высоким спросом у автомобилистов по всему миру, а электрокары продаются очень плохо.

Правительство Поднебесной планирует принять серьезные меры: сделать обязательным условием для автомобильных компаний наличие в их модельном ряду не менее 8% электромобилей.