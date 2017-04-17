Audi рассекретила внешность нового E-Tron

Впрочем, сами ингольштадтцы называют новинку Sportback, несмотря на то, что автомобиль вовсе не похож на типичные «Спортбэки» марки. На изображениях в первую очередь привлекают внимание огромные колеса и камеры заднего вида вместо боковых зеркал — модная «фишка» современных концепт-каров. Спереди и сзади красуется подсвеченный логотип Audi, а в лицевой части машины проглядывается огромное количество светодиодов.

Технические характеристики нового E-Tron Sportback Audi не разглашают. До сих пор не ясно, получит ли кросс-купе гибридную силовую установку или полностью электрическую, однако судя по тому, что на фотографиях у машины отсутствуют видимые выхлопные трубы, можно предположить, что перед нами все-таки электрокар.

Как бы там ни было, ингольштадтская новинка дебютирует уже на этой неделе на Шанхайском моторшоу, а значит очень скоро мы узнаем все подробности.