Шанхай-2017: дебютировал новый кроссовер Nio ES8

В NextEV ожидают, что спрос на электрокар ES8 окажется значительно выше, нежели на первую модель марки Nio — гиперкар EP9, вооруженный 1360-сильным силовым агрегатом. В компании не уточнили, какое расстояние кроссовер может пройти без дополнительной подзарядки, однако известно, что автомобиль оснащен двумя электродвигателями. В конструкции кузова китайцы использовали алюминий, чтобы снизить общий вес автомобиля и повысить его динамику.

Как сообщает издание Autocar, первые электрические SUV появятся в салонах официальных дилеров КНР в следующем году, а вот предварительные заказы на новинку можно оформить уже сейчас.