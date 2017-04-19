Volvo наладит производство электрокаров в Китае

— Volvo Cars полностью поддерживает правительство КНР, призывающее автопроизводителей заботиться об экологии. Это соответствует и нашим собственным ценностям, — сказал г-н Самуэльссон.

Как сообщает пресс-служба Volvo, первый электрокар марки построят на модульной платформе CMA, знакомой нам по новому кроссоверу XC40. Планируется, что на китайском авторынке новинка появится уже в 2019 году, оттуда же наладят экспорт автомобилей в другие страны.

Китай, как известно, является крупнейшим в мире рынком «зеленых» машин. Власти Поднебесной всячески стараются стимулировать продажи полностью электрических и гибридных автомобилей, ведь по их мнению отказ от машин с ДВС поспособствует улучшению экологической ситуации в стране, которая в настоящее время критична.

В планах Volvo значится выпуск 1 млн. электрокаров к 2025 году. Напомним, что в КНР у шведской компании, принадлежащей Geely, три производственные площадки. В Дакине собираются модели 90-й серии, в Чэнду — 60-я серия, а на конвейер завода в Люйцяо встанут машины «сорокового» семейства.