Шанхай-2017: Hyundai презентовал новый кроссовер ix35

Новый ix35 побольше кроссовера ix25, известного нам как Creta, но чуть меньше, нежели Tucson. Его габариты составляют 4435/1850/1670 мм, а колесная база — 2640 мм. К слову сказать, в сравнении с «Туссаном» ix35 выглядит и более угловатым.

Корейцы не раскрывают технические характеристики модели, но по предварительным данным в движение кроссовер приводит двухлитровый атмосферник или 1,4-литровый турбомотор. В качестве же коробки передач выступает шестиступенчатая «механика» или семидиапазонный «робот», сообщают зарубежные источники.

Предполагается, что новый ix35 будет продаваться в Поднебесной по достаточно привлекательным ценам. Известно, что в продаже новинка появится уже в конце 2017 года.